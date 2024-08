Categoria infantil dos Jogos Escolares do ES começa nesta segunda (5)

Nesta segunda-feira (5), começaram as grandes finais dos Jogos Escolares do Espírito Santo, na categoria infantil. Os jogos acontecem de 5 a 10 de agosto e, os classificados garantem vaga para a etapa nacional.

As finais dos Jogos Escolares 2024 são divididas em infantil e juvenil, tendo uma diferença de três dias para seu início. Ou seja, no dia 2 de agosto, começaram as finais do juvenil.

Assim como nos outros anos, as finais serão realizadas no Sesc, localizado na Av. João Ricardo Haddad, 1760, Lagoa Funda, em Guarapari.

Confira a tabela completa clicando aqui!