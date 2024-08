Cesan dá início à maior obra de saneamento do Estado: Barragem dos Imigrantes

A Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) dará, nesta semana, início às obras de construção da Barragem dos Imigrantes, a maior obra de saneamento do Espírito Santo. Com um investimento de R$ 264,5 milhões, a barragem terá a capacidade de armazenar 23 bilhões de litros de água e será construída no braço norte do Rio Jucu, entre os municípios de Domingos Martins e Viana, na altura do KM 30 da BR-262. Nesta quinta-feira (22), a empreiteira capixaba iniciará o resgate da fauna, supressão vegetal e implantação do canteiro de obras no local.

A previsão é de que a obra seja concluída em um prazo de 24 meses. De acordo com o presidente da Cesan, Munir Abud, esta será uma das maiores obras públicas já realizadas no Espírito Santo e a mais importante para o saneamento capixaba.

“Estamos falando de uma obra que para o nosso orgulha será feita por uma empresa capixaba e que, sem dúvida, será uma das maiores obras públicas já feitas. Além de sua importância estratégica para o abastecimento de água, a barragem também trará impactos positivos para a valorização imobiliária e o desenvolvimento turístico da região”, reforçou Abud.

A Barragem dos Imigrantes beneficiará diretamente os municípios de Vila Velha, Cariacica, Vitória (Ilha) e a parte de Viana, alcançando um total de 1.039.266 habitantes. Com uma área alagada de 109 hectares e uma altura de 53,50 metros. “Garantiremos a segurança hídrica para a Grande Vitória. Com essa construção, teremos a segurança de que, por um período de até quatro meses sem chuva, a Região Metropolitana não sofrerá com desabastecimento. Essa entrega se soma a um conjunto de outras ações que estamos implementando para darmos fim aos problemas de falta d’água”, ressaltou o presidente da Cesan.