César Menotti e Fabiano agitam festa em Dores do Rio Preto

Nos dias 12, 13, 14 e 15 de setembro, deste ano, Dores vai tremer com shows incríveis na 34ª Exposição Agropecuária de Dores do Rio Preto.

Além de uma programação recheada de shows regionais e nacionais, o evento também vai contar com a Missa da Aurora, rodeio e o concurso leiteiro, que está conta com um prêmio incrível de três motos 0km.

Quinta-feira (12/09)

Sexta-feira (13/09)

Sábado (14/09)

Domingo (15/09)

Quarta-feira (11/09)

Quinta-feira (12/09)

Sexta-feira (13/09)

Sábado (14/09)

Domingo (15/09)

