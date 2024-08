Chá de orégano é um dos melhores do mundo? Veja receita e benefícios

O orégano vai muito além de um tempero para pratos salgados e pode ser usado como óleo essencial, como folha fresca de saladas ou até como ingrediente de um chá poderoso. O chá pode potencializar os nutrientes de qualquer ingrediente e o de orégano tem ótimos benefícios.

Só que mesmo sabendo das vantagens de beber chá, muita gente subestima essa bebida e nem imagina que o chá de orégano pode ser um dos melhores do mundo, especialmente para tratar problemas de digestão.

O site TudoGostoso listou quais são os benefícios do chá de orégano para a digestão e como intensificar suas propriedades com os ingredientes certos.

Por que o chá de orégano é um dos melhores do mundo?

Para quem passa por problemas de digestão como azia, refluxo e inchaço, que causa até uma sensação de “peso” na barriga, o chá de orégano é provavelmente o melhor do mundo para se tomar. Tudo por causa das suas propriedades que atuam principalmente no sistema digestivo e que vão muito além das fibras – que ele também tem de sobra!

O orégano é uma erva aromática. É quase mágica para tratar inchaço por reduzir a retenção de líquido e para tratar desconforto estomacal por ser um antiespasmódico. Isso significa que ele impede as contrações musculares involuntárias do estômago e do intestino que causam as dores de estômago. O orégano estimula a produção de bile, o que facilita a digestão para eliminar qualquer sensação de peso após comer.

Entre outros benefícios, o orégano estimula a produção de colágeno pelo corpo. Isso é ótimo para que seu próprio organismo possa se manter forte desde as unhas até os músculos. Seu efeito anti-inflamatório funciona muito bem para pessoas que sofrem com alergias como rinite, por reduzir a inflamação no nariz. E se você quer ter uma boa noite de sono, beber uma xícara de chá de orégano ajuda a dormir bem com as suas propriedades calmantes.

Como incrementar o chá de orégano?

Como pode ver, o chá de orégano já é repleto de benefícios, mas ele se torna verdadeiramente um dos melhores para a sua saúde quando você prepara a infusão com os complementos certos. Uma simples infusão feita com 1 colher (sopa) para 150 ml de água quente já traz ótimos resultados.

Mas, para se tornar um dos melhores chás do mundo, a dica é prepará-lo com outros ingredientes poderosos, como limão e hortelã. A mistura desses 3 ingredientes não só é mais saborosa como mais eficiente. Ela é tão boa para estimular a digestão que é melhor ser tomada após as refeições. Já que se tomar antes vai acabar com mais fome.

Por outro lado, se fizer uma infusão de orégano com gengibre e tomilho, você ganha um chá matador de bactérias do intestino que equilibra a microbiota intestinal. Ela é particularmente boa para tratar problemas como a diarreia, que muitas vezes ocorre por causa dessas bactérias ruins. Escolha a combinação de ervas e frutas que melhor te atender e não esqueça de adoçar preferencialmente com mel ou adoçante natural.