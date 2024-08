Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Castelo

Um idoso de 69 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão na manhã desta segunda-feira (19), na Rodovia Fued Nemer, no bairro Esplanada, em Castelo.

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão estava parado no sinal, quando a vítima, que estava em uma bicicleta, acabou caindo próximo do caminhão. Na queda, o motorista não viu e acabou atropelando o idoso. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou o motorista do caminhão, de 35 anos, foi ouvido na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. “Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia de Polícia de Castelo”, finaliza a nota.