Motociclista é socorrido em estado grave após acidente em Atílio Vivácqua

Um motociclista, de 26 anos, foi socorrido em estado grave após ser atingido por um carro na madrugada desta segunda-feira (19), na ES 486, rodovia que liga os municípios de Cachoeiro e Atílio Vivácqua.

Leia também: Homem é atropelado na faixa de pedestre em Marataízes

De acordo com a Polícia Militar, quando os militares chegaram ao local, a vítima já havia sido socorrida em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo os socorristas do Samu que atenderam a ocorrência, a vítima corre o risco de amputar uma das pernas.

O motorista do veículo foi contido por populares a 300 metros do local do acidente, pois queria fugir. Segundo a PM, ele apresentava visíveis sinais de embriaguez, como olhos vermelhos, fala alterada, falta de equilíbrio, além de forte cheiro de álcool.

A motocicleta foi liberada para os familiares da vítima e o carro removido ao pátio credenciado do Detran|ES. O motorista foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.