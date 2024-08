Cinema movido a energia solar passa em 15 cidades capixabas

O CineSesc Itinerante, promovido pelo Sesc Espírito Santo, traz para o estado o CineSolar, o primeiro grande circuito de exibições de cinema movido 100% a energia solar. Nesta sexta-feira (23), o projeto estaciona no Centro de Aracruz, com sessões gratuitas a partir das 18h.

A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso a produções audiovisuais nacionais, promovendo ações e práticas sustentáveis em 15 municípios do Espírito Santo.

O CineSesc Solar Itinerante também busca incluir socialmente as comunidades e difundir a tecnologia de geração de energia solar.

A magia do CineSolar é proporcionada por um furgão adaptado, equipado com placas fotovoltaicas no teto, que armazena toda a estrutura necessária para as sessões, incluindo cadeiras, sistemas de som, projeção e uma tela.

O projeto exibe filmes nacionais de censura livre, oferecendo momentos de lazer e cultura para toda a família.

Além das exibições, o CineSesc Solar cumpre 10 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em parceria com a Unesco Representação Brasil, abordando temas como saúde, igualdade de gênero, educação de qualidade, energias renováveis, e combate às mudanças climáticas.

Programação

Evento: CineSesc Itinerante

Local: Praça Monsenhor Guilherme Schmitz – Centro de Aracruz.

Data: 23 de agosto de 2024

Horário: 18h

Próximas cidades

Santa Leopoldina – 25 de agosto

Piúma – 27 de agosto

Itapemirim – 28 de agosto

Marataízes – 29 de agosto

Rio Novo do Sul – 30 de agosto

Jerônimo Monteiro – 31 de agosto

Mimoso do Sul – 01 de setembro

Muqui – 03 de setembro