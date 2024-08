Clima no Espírito Santo: confira a previsão para o Sul do Estado

O clima no Espírito Santo neste sábado, último dia de agosto, deve permanecer ameno, com tempo aberto em todo o Estado, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde nas regiões Sul, Serrana e Noroeste. O vento sopra com intensidade moderada entre o litoral sul e a região metropolitana. As informações do clima no Espírito Santo são do Incaper.

De acordo com o Climatempo, a previsão do tempo para Cachoeiro de Itapemirim, é de sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva e com poucas nuvens à noite. As temperaturas devem variar entre 16° e 29° .

A média mensal de chuva em Cachoeiro de Itapemirim em agosto é de 46 mm. Acesse o site do ClimaTempo e fique por dentro do clima no Espírito Santo nos próximos 15 dias.