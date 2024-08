Colesterol: hospital do Sul do ES alerta para riscos de doenças cardíacas

O controle dos níveis de colesterol é essencial para a saúde cardiovascular, uma vez que o colesterol alto pode levar ao desenvolvimento de doenças cardíacas e derrames. A Unimed Sul Capixaba destaca a importância de manter o colesterol dentro dos níveis recomendados para reduzir esses riscos.

Comemorado em 8 de agosto, o Dia Nacional de Combate ao Colesterol tem o intuito de alertar sobre os perigos do descontrole do colesterol, que pode levar ao infarto e à insuficiência cardíaca.

A adoção de hábitos saudáveis é fundamental na prevenção de doenças cardiovasculares, além da realização de exames regulares. O cirurgião cardiovascular da Unimed Coração, Lisandro Gonçalves Azeredo, recomenda uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, grãos integrais e gorduras saudáveis, além da prática regular de atividades físicas.

“Evitar o consumo de alimentos processados e ricos em gorduras trans também é uma medida eficaz para manter os níveis de colesterol sob controle. A combinação dessas práticas contribui significativamente para a manutenção da saúde do coração e a prevenção de complicações futuras”, destaca.

A Unimed Sul Capixaba ao longo de seus 35 anos vem cumprindo o seu propósito de fazer a vida melhor. Sempre em evolução no cuidado com a saúde dos clientes, se destaca também na área de cardiologia com a sua unidade especializada, Unimed Coração, localizada em Cachoeiro de Itapemirim.

Com estrutura completa é o único hospital no sul do Estado que conta com a tomografia coronariana com uma sala híbrida, permitindo a realização de cirurgias cardíacas e endovasculares, simultaneamente. Além disso, os avanços mais recentes incluem a realização de procedimentos complexos, como a troca valvar aórtica percutânea (TAVI) e o fechamento de apêndice atrial. A humanização do atendimento também é um diferencial, com leitos de UTI individuais e a possibilidade de visitas estendidas, reduzindo complicações como o delirium.

A estrutura cardiológica comparável aos grandes centros médicos do país conta ainda com a angiotomografia de coronárias, realizada com o auxílio do tomógrafo computadorizado de corpo inteiro. Esse exame proporciona avaliação detalhada das artérias coronárias sem a necessidade de um cateterismo, um procedimento mais invasivo.

“Hoje estamos alinhados à cardiologia mundial, nosso Pronto Atendimento está apto para atender urgências seguindo o protocolo de dor torácica, incluindo a troponina ultrassensível, que diagnostica o infarto com uma hora de avaliação. Vale ressaltar que, somente um terço dos hospitais americanos contam com esse tipo de protocolo”, destaca o cirurgião cardiovascular.

Além de toda estrutura física, com uma abordagem de cuidado centrada no paciente, a Unimed Coração conta com uma equipe multidisciplinar e profissionais altamente qualificados, proporcionando excelência nos atendimentos.

“Temos a integração de sistemas entre as diversas unidades da cooperativa, como o Centro de Especialidades Unimed, o Pronto Atendimento e o Hospital Unimed, garante uma visão global do paciente, permitindo um tratamento mais rápido e seguro, com equidade ao sistema e à oferta de saúde, agregando valor ao paciente”, afirma o cirurgião cardiovascular.