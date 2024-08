Condenado a quase 70 anos de prisão um dos criminosos mais procurados do ES

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, obteve a condenação de Bruno Gomes Faria, conhecido como “Bruno Vera”, a 69 anos e 6 meses de prisão, pelos crimes de homicídio de uma adolescente de 15 anos, em 2017, três tentativas de homicídio e corrupção de menores no bairro Santa Martha, em Vitória.

Segundo o MPES, o réu é um dos líderes do grupo autointitulado “Terceiro Comando Puro” (TCP), que comanda o tráfico em várias regiões de Vitória e considerado um dos mais importantes do município no combate aos crimes de homicídio e tráfico de drogas, foi realizado na quarta-feira (28), no Salão do Júri do Fórum Criminal de Vitória.

Leia também: Mulher é presa transportando droga Skunk do MT para o Espírito Santo

Com a atuação do MPES, Bruno Gomes Faria foi condenado pelos crimes de homicídio e tripla tentativa de homicídio, todos duplamente qualificados (por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima). Ele também foi condenado por corrupção de menor, já que um dos envolvidos era um adolescente.

Como ocorreram os crimes?

Os crimes foram cometidos no bairro Santa Martha, na região de Andorinhas, em Vitória, no dia 17 de dezembro de 2017. Quatro criminosos, estando dois deles armados, realizaram um ataque no bairro, a mando de Bruno e de seu irmão, conhecido como “Luan Vera”.

Na ocasião, os criminosos balearam uma adolescente de 15 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu, e outros trêshomens que estavam na mesma residência. De acordo com os autos, um dos homens baleados pertencia a um grupo de tráfico rival aos mandantes.

O réu, que até o momento encontra-se foragido, é um dos criminosos mais procurados pela Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES) e terá de cumprir a pena inicialmente em regime fechado.