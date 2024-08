Mulher é presa transportando droga Skunk do MT para o Espírito Santo

Uma mulher de 26 anos, suspeita de ser “mulas do tráfico”, foi presa na última quinta-feira (29), que vinha do Estado do Mato Grosso para desembarcar na rodoviária no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha.

Segundo a Polícia Civil, durante as investigações, que se iniciaram há cerca de 20 dias, a equipe do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), realizou o monitoramento da mulher, de 26 anos, natural do Estado do Mato Grosso, que, segundo serviço de inteligência do Denarc, serviria como “mula do tráfico” para o transporte de drogas para serem distribuídas na Grande Vitória.

Após se certificar de que a mulher chegaria na Rodoviária de Vila Velha, na madrugada da última quinta-feira (29), os policiais se dirigiram ao local, onde foi possível apreender em posse da investigada 2,5 quilos de Skunk armazenados em uma mala de viagem.

Delegado faz alerta ao usar a droga

“Embora o skunk e a maconha se refiram à mesma planta, o skunk é uma versão mais forte e potencialmente mais perigosa da maconha, devido à alta concentração de THC. O consumo dessas substâncias deve ser feito com cuidado, pois seus efeitos podem variar drasticamente dependendo da potência do produto”, disse o chefe do Departamento Especializado de Narcóticos, delegado Tarcísio Otoni.

O delegado destacou a importância da prisão: “A prisão de ‘mulas do tráfico’ é importante na medida que impacta na cadeia de suprimento, dificultando a chegada de drogas ao mercado local, além de possibilitar obter informações sobre a organização criminosa.”

A suspeita foi autuada em flagrante delito por tráfico interestadual, nos termos do artigo 33, na forma do art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06, sendo posteriormente encaminhada ao Presídio Feminino, onde permanece à disposição da Justiça.