Confira! R$ 61 milhões em propostas de Crédito Rural no Espírito Santo

O recém-lançado Plano Safra 2024/2025, com disponibilidade de Crédito Rural do Banestes, já começou a render bons frutos. O banco esteve presente na maior feira de agronegócio capixaba, a Cooabriel, que aconteceu entre os dias 25 e 27 de julho, em São Gabriel da Palha, região noroeste do Estado.

Durante o evento, o Banestes realizou mais de R$ 61 milhões em 102 propostas de Crédito Rural para produtores de diferentes regiões do Espírito Santo, resultado cinco vezes maior em relação à participação do Banestes na edição do ano passado.

O banco estadual anunciou recentemente a disponibilidade de R$ 1 bilhão para financiamentos de Crédito Rural no Estado, pelo Plano Safra 2024/2025. Os recursos são destinados para produtores e cooperativas rurais fortalecerem as atividades agrícolas e de pecuária já consolidadas, além de incentivar novas culturas e criações, e estarão vigentes até o dia 30 de junho de 2025.

“A presença do Banestes na Feira de Agronegócios Cooabriel é uma excelente oportunidade de estarmos ainda mais próximos do produtor rural capixaba. Temos um excelente atendimento e experiência nas demandas dos produtores, além do diferencial da presença em todos os 78 municípios capixabas. Encerramos a Safra anterior, 23/24, com um crescimento de 60% do volume de liberações em relação à Safra de 22/23, com incremento de 70% na receita. Temos uma excelente expectativa de fechamento de negócios para esta nova Safra e estamos à disposição dos produtores de todo o Estado”, destacou o diretor de Negócios do Banestes, Carlos Artur Hauschild.

O presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, ressaltou a relevância do patrocínio do banco à maior feira do Estado. “A Feira Cooabriel é uma excelente oportunidade de estudarmos ainda mais as necessidades dos agricultores, além de podermos conhecer mais de perto as tendências tecnológicas nas áreas de insumo, implementos e máquinas, que contribuem para o aprimoramento técnico dos produtores”, disse.

O banco esteve presente com um estande de cerca de 64 metros quadrados, localizado em posição estratégica na Feira e desenvolvido com uma estrutura moderna, acolhedora e propícia para a realização de negócios durante o evento. Além da recepção com cafés e aperitivos, os clientes receberam brindes exclusivos do Banestes, como guarda-sóis, bonés, camisas, mochilas e outros.

Além de clientes, estiveram no estande o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço; o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli; e membros da diretoria da Cooabriel.

Ao todo, mais de 70 colaboradores do Banestes trabalharam diretamente no evento, desde diretores, passando pela Superintendência e Gerência da área, até o corpo técnico especializado na análise e liberação do Crédito Rural.

Segundo os organizadores, o evento superou todas as expectativas e reuniu mais de 20 mil pessoas durante os três dias de realização. A Feira de Agronegócios contou com mais de 80 empresas expositoras, distribuídas em estandes, que apresentaram o que há de melhor no mercado, em termos de maquinários e equipamentos, insumos, tendências tecnológicas e produtos financeiros.

Crédito Rural Banestes

As linhas de Crédito Rural oferecidas pelo Banestes têm condições especiais, com taxas reduzidas e subsidiadas, que proporcionam aos produtores de todos os portes o custeio da produção e o investimento na atividade produtiva, aumentando a competitividade.

A linha adequada é definida conforme o projeto a ser financiado. O primeiro passo que o produtor rural deve seguir é procurar o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) ou o escritório técnico terceirizado de confiança para buscar orientações e elaboração do projeto.

O Banestes conta com escritórios técnicos credenciados em todo o Espírito Santo e também agências orientadas para prestar todo o apoio e atendimento ao produtor rural. Para a liberação do crédito, o banco vai verificar a regularidade socioambiental da propriedade, e existe a possibilidade de desconto na taxa contratada, caso o produtor apresente regularidade no Cadastro Ambiental Rural ou comprove a aplicação de alguma prática sustentável em sua propriedade.

Para solicitar recursos, o agricultor deverá entrar em contato com a agência Banestes de sua região. O atendimento estará apto a orientá-lo na escolha da linha de crédito que melhor atende à finalidade desejada. É importante que o produtor rural observe, além da taxa de juros da operação, se o valor e o prazo são adequados para a finalidade desejada. Todas as informações serão fornecidas no momento do atendimento. As informações sobre a Rede de Agências do Banestes estão disponíveis em www.banestes.com.br