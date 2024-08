Convenção do PL em Cachoeiro acontece neste sábado (3)

O Partido Liberal (PL) realiza convenção municipal, neste sábado (3), em Cachoeiro de Itapemirim. O evento acontece, a partir das 19 horas, na Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim (FDCI).

LEIA TAMBÉM: PL pode disputar Prefeitura de Cachoeiro com chapa ‘puro-sangue’

Além de confirmar o nome do vereador Léo Camargo como o candidato da sigla para prefeito de Cachoeiro, a convenção também vai deliberar sobre a chapa proporcional, composta por pré-candidatos a vereadores e vereadoras.

São esperados no evento o senador Magno Malta, o presidente municipal do PL, deputado estadual Wellington Callegari, o deputado federal Gilvan da Federal e outras lideranças de expressão no Estado do Espírito Santo.

A expectativa é de que o ex-presidente Jair Bolsonaro também participe por meio de vídeo-chamada.