Copa ES: confira tudo sobre os jogos deste fim de semana

A 2ª fase da Copa ES está chegando em sua reta final, e a 7° rodada do torneio que agita o Espírito Santo, terá jogos eletrizantes neste fim de semana.

Leia também: Capacitação! Presidente do Nova Venécia obtém certificações da Conmebol

Sobretudo, a Chave A da Copa Espírito Santo ainda está totalmente sem definição, com as três equipes da ponta, mantendo uma diferença mínima de pontos. No momento, Real Noroeste tem 11 pontos, na 1ª colocação, Porto Vitória e Vilavelhense FC seguem na cola, em 2° e 3° respectivamente, ambos com 10 pontos. Aliás, o Rio Branco SAF ocupa a última colocação, com apenas 2 pontos.

Já na Chave B, o Vitória FC é líder isolado, com 11 pontos conquistados, Desportiva Ferroviária vem logo atrás com 8 pontos e o Capixaba SC tem 6 pontos. Contudo, a equipe do Linhares FC, está em último no grupo, com apenas 2 pontos conquistados.

Confira os jogos da próxima rodada da Copa ES:

Linhares FC x Rio Branco SAF – Sábado (10), às 15h

Real Noroeste x Desportiva Ferroviária – Sábado (10), às 15h

Vilavelhense FC x Vitória FC – Domingo (11), às 10h

Capixaba SC x Porto Vitória – Segunda (12), às 15h

Jogam em casa: Linhares FC, Real Noroeste, Vilavelhense FC e Capixaba SC.