Copa ES: última rodada define adversário do Porto Vitória na final

O fim de semana vai pegar fogo no Espírito Santo, com a 8ª e última rodada da Copa ES. A equipe do Porto Vitória já está garantido na grande final, agora, dois clubes do Grupo B ainda disputam uma vaga na decisão.

Na noite desta quinta-feira (15), o Porto Vitória recuperou os seis pontos, que havia perdido no Tribunal, por conta de uma escalação irregular. Todavia, com os pontos recuperados, a equipe da capital chega a 19 pontos no Grupo A, se garantindo na grande final da Copa Espírito Santo 2024.

Já no Grupo B, Vitória FC e Desportiva Ferroviária disputam a última vaga na final. O Vitória ocupa a 1ª colocação do grupo, com 14 pontos conquistados, enquanto a Tiva, está em 2° lugar, com 11 pontos.

As duas equipes que ainda jogam pela classificação, vão jogar em casa, contudo, não será nada fácil conquistar os três pontos nesta última rodada. O jogo entre Capixaba SC e Rio Branco SAF já foir realizado nesta quinta-feira (15), terminando em 0 a 0.

Confira todos os jogos da 8ª rodada da Copa ES:

Capixaba SC 0 x 0 Rio Branco SAF – Quinta-feira (15), às 15h, no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha

– Quinta-feira (15), às 15h, no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha Porto Vitória x Linhares FC – Sábado (17), às 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica

– Sábado (17), às 15h, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Vitória FC x Real Noroeste – Sábado (17), às 15h, no Estádio Salvador Costa, em Vitória

– Sábado (17), às 15h, no Estádio Salvador Costa, em Vitória Desportiva Ferroviária x Vilavelhense – Sábado (17), às 15h, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica