Jubs Praia: delegação capixaba embarca para disputa no Rio de Janeiro

Nesta segunda-feira (19), 77 atletas do Espírito Santo viajam para o Rio de Janeiro (RJ), onde vão disputar a edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia). A delegação completa contará com 92 pessoas, somando ainda treinadores e staffs.

Segunda principal competição universitária do País, o torneio vai reunir mais de dois mil atletas de todo o Brasil na Cidade Maravilhosa até o próximo domingo (25).

Segunda maior delegação do torneio, os capixabas participarão das 12 modalidades em disputa: Águas Abertas, Basquete 3×3, Beach Hand, Beach Soccer, Beach Tennis, Beach Wrestling, Cross Training, Futevôlei, Skate, Surf, Vôlei de Praia (duplas) e Vôlei de Praia (4×4 misto).

“Estamos muito felizes e é motivo de orgulho a quantidade de atletas que estamos levando para o Jubs Praia. Isso mostra como o Espírito Santo, cada vez mais, tem crescido e se fortalecido no esporte universitário”, conta Gustavo Amorim, presidente da Federação Universitária de Esportes Capixaba (Fuec).

Durante a competição, o Espírito Santo será representado por atletas de 10 instituições de ensino superior: Ufes, Multivix, UVV, Estácio de Sá, FDV, Unisales, Ifes, Unesc, Fucape e Unigrande.

No ano passado, na edição realizada em São Luís (MA), a delegação capixaba terminou o Jubs Praia com sete medalhas, sendo quatro de bronze, duas de prata e uma de ouro, duas de prata e quatro de bronze, seu melhor resultado na história.

Atual campeão brasileiro, o beach soccer masculino vai ao torneio para defender o título e buscar o bicampeonato. Na modalidade, o Estado será novamente representado pela Multivix.

