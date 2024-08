Copa ES: Vitória vence Vilavelhense e se mantém na liderança da Chave B

O Dia dos Pais do torcedor alvianil foi de festa e um belo presente. Na manhã deste domingo (11), o Vitória venceu o Vilavelhense, por 1 a 0, e se manteve na liderança isolada do Grupo B da Copa Espírito Santo 2024. O duelo aconteceu no Estádio Gil Bernardes, a “Toca do Índio”, em Vila Velha.

Leia também: Com show de gols, começa o Campeonato Estadual de beach soccer no ES

O único gol da partida foi marcado aos 44 minutos do 1º tempo, com o lateral-direito Caio Ferraz, que aproveitou chute cruzado do atacante Marcelinho e escorou para o gol adversário.

Com o triunfo sobre o Vilavelhense, o Vitória chegou aos 14 pontos ganhos e abriu três em relação à segunda colocada, a Desportiva Ferroviária, que tem 11. Já o Vilavelhense se manteve na 3ª posição da Chave A, com 10 pontos ganhos, um a menos que o líder Real Noroeste, que tem 11.

Próximos jogos

Na última rodada da 2ª fase, todas as partidas acontecem nos mesmos dia e horário, ou seja, no sábado (17), às 15h. O Vitória enfrenta o Real Noroeste, no Estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. E o Vilavelhense visita a Desportiva Ferroviária, no Engenheiro Araripe, em Cariacica.