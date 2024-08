Com show de gols, começa o Campeonato Estadual de beach soccer no ES

Neste sábado (10), começou o Campeonato Estadual Feminino de Beach Soccer 2024, na arena montada na Praça dos Namorados, em Vitória. Além de um show de gols, o torneio já classificou duas equipes para a próxima fase: Aracruz e Vitória. A competição é disputada por seleções municipais.

Os times do interior e capital venceram os dois jogos que disputaram até o momento, não podem ser mais alcançados pelas outras equipes do Grupo A e se enfrentam no próximo sábado (17) apenas para definir quem termina a 1ª fase na frente. Resta à Domingos Martins e Cariacica fazerem uma despedida honrosa da competição.

Na Chave B, que teve apenas uma rodada acontecendo neste sábado (10), Vila Velha e Anchieta largaram na frente, vencendo Serra e Linhares, respectivamente. O complemento deste grupo, acontece no próximo final de semana, com partidas no sábado (17) e no domingo (18). Todos os jogos foram transmitidos ao vivo pela FECABES TV no YouTube.

Grupo A definido em duas rodadas

No jogo de abertura da Chave A, que aconteceu na manhã deste sábado (10), a anfitriã Vitória “fez a honras da casa” e goleou a seleção de Domingos Martins por 6 a 1, com gols de Tai (4), Dilciane e da goleira Lelê Lopes para a equipe da capital, com Esquerdinha descontando para as martinenses.

Na sequência tivemos outra partida com muita bola na rede. A seleção de Aracruz, que “parecia a Alemanha”, foi impiedosa e massacrou Cariacica, com uma incrível goleada de 7 a 1. Rebeca (3), Ana Lívia (2), Carla, Raiany marcaram os gols das aracruzenses, com Dianis fazendo o gol de honra das cariaciquenses.

No domingo de manhã (11), aconteceram os jogos da 2ª rodada do Grupo A. E mais duas goleadas: Vitória despachou Cariacica por 6 a 2, com cinco gols da artilheira Tai e um de Andreia, com Fran (2) anotando os dois gols cariaciquenses.

E pra fechar o fim de semana entre as mulheres, Aracruz massacrou Domingos Martins, goleando por incríveis 9 a 3. Rhaquel marcou cinco vezes, com Ana Lívia, Cíntia, Rebeca e Raiany completando o placar para as aracruzenses. Jessica fez três gols, descontando para as martinenses.

Grupo B segue na próxima semana

Tivemos apenas uma rodada do Grupo B, que aconteceu na tarde deste sábado (10). Anchieta venceu Linhares por 2 a 0 na disputa de pênaltis, após empate por 4 a 4 no tempo normal, com gols de Lindinalva (3) e Natalie para as anchietenses, com Sarah, Thaynara, Kamilly e Flávia anotando os gols linharenses.

Classificação

Grupo A

Aracruz – 6pts (saldo 12)

Vitória – 6pts (saldo 9)

Cariacica – 0pt (saldo -10)

Domingos Martins – 0pt (saldo -11)

Grupo B

Vila Velha – 3pts (saldo 8)

Anchieta – 1pt (saldo 0)

Linhares – 0pt (saldo 0)

Serra – 0pt (saldo -8)

Confira os jogos da primeira rodada:

Sábado – manhã (10/08)

08h – Vitória 6 x 1 Domingos Martins

10h20 – Aracruz 7 x 1 Cariacica

Sábado – tarde (10/08)

14h40 – Anchieta 4 x 4 Linhares (2 a 0 Anchieta nos pênaltis)

17h – Serra 0 x 8 Vila Velha

Confira os jogos da segunda rodada:

Domingo – manhã (10/08)

08h – Vitória 6 x 2 Cariacica

10h20 – Domingos Martins 3 x 9 Aracruz

Sábado – manhã (17/08)

08h – Linhares x Vila Velha

11h30 – Vitória x Aracruz

Confira os jogos da terceira rodada:

Sábado – tarde (17/08)

15h50 – Anchieta x Serra

17h – Domingos Martins x Cariacica

Domingo – manhã (18/08)

08h – Linhares x Serra

10h20 – Anchieta x Vila Velha

O Ministério do Esporte do Governo Federal apresenta o Campeonato Estadual Banestes de Seleções de Beach Soccer 2024, com realização da ACEL, com chancela da Federação Capixaba de Beach Soccer (FECABES), e que conta com patrocínio do Banestes, dos Supermercados BH, da Ademar Cunha, da Vitória Esportes e da TVE!