Cosud no ES: ministro da Justiça apresenta PEC da Segurança Pública

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, participou, na manhã desta sexta-feira (9), de uma agenda com governadores, secretários estaduais e comandantes de forças de segurança que participam da 11ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece na região de Pedra Azul. Lewandowski fez uma apresentação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que vai tratar sobre a segurança pública.

Para o governador capixaba, anfitrião do Cosud, a proposta é bem-vinda, considerando que o tema é um dos principais desafios da atualidade.

“O ministro apresentou a PEC que fortalece o Sistema Único de Segurança Pública. A ideia da proposta é que o Governo Federal exerça um papel de coordenação, com o estabelecimento de diretrizes e padronização de documentos para que a gente tenha um grande banco de dados. Ao mesmo tempo em que fortalece a atuação das Polícias Federal e Polícia Rodoviária Federal”, avaliou.

Casagrande também enfatizou que a proposta defendida pelo Ministério não interfere na atuação das forças de segurança estaduais e municipais. “Entendo que a proposta é adequada, pois não tem nenhuma mudança ou interferência nas Polícias Civil, Militar, Penal e Científica, bem como nas guardas municipais. Assim, os estados vão participar como mais um integrante de um sistema, fortalecendo os mecanismos de enfrentamento aos grupos criminosos, que hoje têm atuação local e transnacional”, comentou.

Por fim, o mandatário capixaba avaliou como muito positiva essa integração entre os entes federados, que é justamente um dos objetivos do Consórcio de Integração Sul e Sudeste: “É fundamental que a gente tenha essa integração e que o Governo Federal passe a exercer um papel efetivo, de protagonismo, para a gente enfrente a criminalidade.”

