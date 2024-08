Criador do ESG estará no Congresso de Executivos de Finanças em Vitória

Paul Clements, criador do conceito de ESG (Environmental, Social, and Governance), participará do CONEF Congresso Nacional dos IBEFs (CONEF), que será realizado neste ano no Espírito Santo. Clements, uma figura de destaque mundialmente reconhecida por suas contribuições à sustentabilidade, enriquecerá o evento com suas perspectivas e experiência abrangente.

Paul trabalha com investimento responsável e finanças sustentáveis e após deixar a ONU em 2012, fundou o The Blended Capital Group, uma empresa de private equity e consultoria focada em fornecer saúde, riqueza, educação e impactos ambientais para comunidades de última milha na África Subsaariana. Atualmente, Paul é o diretor da equipe de propósito e ESG da Mishcon de Reya, um dos escritórios de advocacia mais prestigiados do Reino Unido.

Além de Paul, também participam do CONEF Paulo Guedes, renomado economista e Ministro da Economia do Brasil, conhecido por suas políticas e ideias inovadoras, e Nizan Guanaes, empresário de destaque e figura central no mundo da publicidade e marketing brasileiro.

Para Pedro Chieppe, presidente do IBEF-ES, o encontro é uma oportunidade imperdível para todos. “Todos os interessados em entender melhor os rumos da economia e dos negócios no Brasil, diretamente com dois dos mais importantes pensadores e influenciadores do país, serão beneficiados”.

Também estarão no CONEF, o economista Bruno Funchal, o ex-ministro de Minas e Energia Adolfo Sachsida, o CEO da AZ Quest, Walter Maciel, o ex-governador de Roraima Romero Jucá, o governador do Estado, Renato Casagrande, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço, o Managing Director da FTI Consulting em São Paulo, Marcelo Zenkner, entre outros líderes.

O que é ESG?

ESG é a sigla para Environmental, Social, and Governance (Ambiental, Social e Governança, em português). Trata-se de um conjunto de critérios usados para avaliar a sustentabilidade e o impacto social de um investimento em uma empresa ou negócio. Esses critérios são divididos em três categorias principais:

Environmental (Ambiental):

Refere-se às práticas de uma empresa relacionadas ao meio ambiente. Isso inclui a gestão de recursos naturais, a redução de emissões de carbono, o tratamento de resíduos, a eficiência energética e a conservação da biodiversidade.

Social (Social):

Envolve as práticas e políticas da empresa em relação às pessoas, tanto dentro quanto fora da organização. Isso pode incluir condições de trabalho, direitos humanos, diversidade e inclusão, relacionamentos com a comunidade e clientes, bem como o impacto social de seus produtos e serviços.

Governance (Governança):

Refere-se à estrutura e práticas de governança da empresa. Isso inclui a composição e diversidade do conselho de administração, a transparência nas práticas contábeis e financeiras, a ética nos negócios, a proteção dos direitos dos acionistas e a prevenção de corrupção e fraudes.

Inscrições

Os interessados em participar do CONEF devem fazer inscrição nos links:

