Criança dá entrada em hospital com indícios de estupro em Ibatiba

Policiais militares foram acionados após uma criança, de apenas 3 anos de idade, dá entrada em um hospital com indícios de estupro, na noite da última quarta-feira (14), em Ibatiba.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para ir ao Pronto Atendimento (PA) do município, pois uma criança de 3 anos havia dado entrada na unidade com indícios de estupro.

No hospital, o médico de plantão constatou indícios do fato. O suspeito, que também estava no local, foi informado dos seus direitos legais e conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Venda Nova do Imigrante, para que a autoridade policial competente tome as medidas cabíveis.

O caso é investigado pela Polícia Civil do município e segue sob sigilo por envolver menor de idade.