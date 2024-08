Criminosos invadem Banesfácil e deixam prejuízo de R$ 10 mil em Cachoeiro

Criminosos invadiram um Banesfácil e deixaram um prejuízo de R$ 10 mil reais na Rua Bernardo Horta, no bairro Guandu, no centro de Cachoeiro de Itapemirim. A invasão foi descoberta na manhã desta sexta-feira (9).

Segundo informações da Polícia Militar, a próprietária informou aos militares que uma funcionária chegava ao local para trabalhar, quando viu que a porta estava danificada e objetos revirados.

Além disso, segundo a PM, aproximadamente R$ 10 mil reais em espécie foram levados, e todo o sistema de videomonitoramento foi danificado. Policiais fizeram buscas pela região, mas ninguém foi detido.

O Banestes informou, em nota, que “foi identificado o arrombamento do Banesfácil da rua Bernardo Horta, bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, por meio do imóvel vizinho. A perda financeira ainda está em avaliação. Se houve, acreditamos que foram pequenos valores, tendo em vista que o referido Banesfácil não armazena numerário’, finaliza.

Já a Polícia Civil informou que o fato seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido.

