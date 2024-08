Vargem Alta: acidente com quatro veículos deixa um ferido

Na manhã desta sexta-feira (9), a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente com vítima no bairro Vila Esperança, em Vargem Alta.

No local, quatro veículos estavam envolvidos, sendo três carros e uma motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estava presente para prestar socorro às vítimas.

Ao chegar ao local, a guarnição fez contato com um dos envolvidos no acidente, o condutor de um veículo Gol cinza. Segundo o seu relato, ele trafegava no sentido Cachoeiro de Itapemirim para Vargem Alta, quando, em frente à fábrica Diopan, um veículo Saveiro branca, que seguia na mesma direção, parou bruscamente no meio da pista.

Para evitar a colisão, o motorista do Gol jogou o carro para o acostamento, mas, logo em seguida, uma motocicleta que vinha atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu na traseira da Saveiro.

Em consequência da colisão, a motocicleta foi lançada para a contramão da via, onde acabou sendo atropelada por um Astra vermelho que vinha no sentido contrário.

A vítima da motocicleta recebeu os primeiros atendimentos pela equipe do Samu e foi imediatamente socorrida para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro, apresentando lesões graves, incluindo esmagamento do membro inferior esquerdo e fratura de fêmur.