Cristiano Ronaldo quebra recorde em nova carreira; saiba qual

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo criou um canal no Youtube, nesta quarta-feira (21), e alcançou um recorde de inscritos na plataforma.

Em apenas cinco horas, o atleta e agora youtuber já tinha mais de 1 milhão de inscritos em seu canal, intitulado de “UR Cristiano”, que em português representa o termo “eu sou Cristiano”.

Até o fim da tarde desta quarta-feira, Cristiano Ronaldo havia publicado 11 vídeos. Os audiovisuais contam com quadros de perguntas e respostas com a esposa do jogador e desafios esportivos com o seu filho.

O canal ainda relembra momentos marcantes da carreira do jogador. Acesse: https://www.youtube.com/@cristiano e confira o novo projeto do Cristiano Ronaldo.