Curso de Medicina chega à faculdade Multivix de Cariacica

A faculdade Multivix recebeu a autorização para ofertar Medicina na sua unidade de Cariacica. O vestibular, que acontece no dia 31 de agosto, oferta 60 vagas.

O período das inscrições é entre os dias 17 e 27 de agosto, por meio do site.

A data de realização da prova é no dia 31 de agosto no campus de Cariacica. O resultado será divulgado no dia 2 de setembro. As matrículas terão início a partir do dia 3 de setembro e segue até o dia 5. O início das aulas é 9 de setembro.

Para o diretor executivo do Grupo, Tadeu Penina, a implantação do curso de Medicina da Multivix em Cariacica representa um novo capítulo na história da instituição.

Cariacica é a terceira cidade mais populosa do Estado, de acordo com os dados do Censo de 2022 do IBGE, sendo 353.510 pessoas. Além do cenário positivo de expansão, a cidade faz limite com todas as outras cidades da Grande Vitória e está no encontro das BR 101 e BR 262, ponto central para o escoamento de mercadorias e exportação.

“Nosso objetivo é promover o desenvolvimento e ampliar o acesso da população à educação de qualidade. A chegada do curso de Medicina ao município trará inúmeros benefícios, desde a criação de empregos até a melhoria dos serviços de saúde. Estamos empenhados em garantir que essa nova oferta acadêmica tenha impacto profundo e benéfico em toda a comunidade”, destacou.

Atualmente, o curso de Medicina é ofertado na Faculdade Multivix Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, São Mateus e Serra.

Serviço: Vestibular para o curso de Medicina

Inscrições: 17/08 a 27/08

Site: multivix.edu.br.

Data da prova: 31 de agosto

Local: Campus Cariacica

Início das aulas: 09 de setembro