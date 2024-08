Casagrande participa do maior fórum empresarial do País

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, participou, na manhã desta sexta-feira (16), do 23° Fórum Empresarial Lide, principal encontro do setor produtivo brasileiro, realizado no Rio de Janeiro (RJ).

O tema desta edição foi o “Desenvolvimento sustentável do Brasil” e reuniu lideranças políticas e empresariais. Casagrande participou do painel ao lado dos governadores do Piauí, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Norte e Amazonas.

Em sua fala, o mandatário capixaba abordou os desafios recentes da gestão pública, principalmente para os estados com menor número de habitantes. “Iremos enfrentar um outro desafio em breve com o novo sistema tributário nacional que está em vias de votação final no Congresso. Os estados mais populosos tendem a ganhar competitividade, enquanto os menos populosos, como o Espírito Santo, terão de se desdobrar para sermos efetivos”, explicou.

Casagrande voltou a destacar as conquistas obtidas pela administração estadual ao longo dos últimos anos: “Sempre que estamos em fóruns desta envergadura, dentro ou fora do País, trago o exemplo do Espírito Santo que, desde o meu primeiro mandato, é nota A do Tesouro Nacional. Essa gestão fiscal responsável e o nível de organização que temos nos permite fazer investimentos para melhorar a vida da população.”

O governador prosseguiu: “Temos ainda um Fundo Soberano, que já tem disponíveis R$ 1,7 bilhão para investir em empresas de inovação e para fazermos a transição energética. Não nos furtamos a investir, sendo fomos o Estado que mais investiu em 2023, com 20% da receita corrente líquida sendo destinada para infraestrutura”, citou Casagrande.