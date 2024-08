Decisão imputa multa de R$ 50 milhões a Marcos do Val

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio das redes sociais e contas bancárias do senador do Espírito Santo Marcos Do Val (Podemos) .

A decisão imputa a ele uma multa de R$ 50 milhões. O motivo é porque o parlamentar teria descumprido ordens anteriores da Suprema Corte.

Segundo informações do portal G1, por meio da sua assessoria, o senador afirma que, até o momento, ainda não havia sido oficialmente citado e nem tido acesso a decisão cautelar.

O novo inquérito da Polícia Federal foi aberto para apurar supostas ofensas e ataques praticados contra investigadores da instituição.