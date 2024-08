Dentista alerta: esses erros podem te fazer perder os dentes

Quando o assunto é higiene bucal, sabe-se que manter a escovação dos dentes em dia é primordial. No entanto, mesmo transformando esse ato em algo quase que automático na rotina, os dentistas alertam que é preciso estar atento a um quesito importante: além da frequência de escovações após cada refeição, mas também a forma como se faz essa escovação.

A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi explica que um dos quesitos que devem ser observados na escovação é o tipo de escova e posição da escovação para a remoção da placa bacteriana. O movimento correto é sempre da gengiva para o dente.

Ela destaca que escovas de cerdas duras podem danificar o esmalte e as gengivas e por isso o ideal é optar por escovas de cerdas macias e trocar a escova a cada três meses, ou quando as cerdas estiverem desgastadas, ou quando houver infecções bucais.

Escovação de forma horizontal

Outra dica é que a escovação de forma horizontal, no movimento de vai e vem, pode levar à abrasão do esmalte e irritar as gengivas. “O movimento correto é suave e circular, cobrindo todas as superfícies dos dentes. Além disso, muitas pessoas negligenciam a escovação da língua, que pode gerar o acúmulo de células mortas e de muco produzido naturalmente pela boca, a chamada saburra, gerando mau hálito e impactando ainda em questões como o desequilíbrio do trato gastrointestinal e até mesmo doenças hepáticas ou renais”, pontua.

Larissa diz ainda que um dos erros mais frequentes das pessoas é colocar muita força ao escovar os dentes. “A pressão excessiva pode desgastar o esmalte dos dentes, lesionar tecidos moles, como a gengiva e a língua, além de causar retração gengival, deixando as raízes dos dentes expostas e sensíveis, facilitando a ação das bactérias”, explica.

A profissional orienta também sobre o tempo de duração da escovação, que deve ser de pelo menos dois minutos, e aproximadamente 30 minutos após as refeições.

Corrigir esses erros na escovação pode ajudar a manter os dentes e as gengivas saudáveis, prevenindo doenças bucais como cárie, gengivite/periodontite e outras doenças bucais, reduzindo ainda o risco da perda dos dentes futuramente.