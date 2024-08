Denúncia anônima leva PM ao depósito de drogas em Atílio Vivácqua

Policiais militares apreenderam maconha dentro de uma residência usada como depósito de drogas na noite da última segunda-feira (20), no bairro Alto Niterói, em Atílio Vivácqua.

Leia também: Adolescente é apreendido com pistola e submetralhadora no ES

Segundo informações da Polícia Militar, um morador, que preferiu não se identificar, informou aos militares que na Rua Jorge Moraes dos Santos havia uma casa que estava sendo usada para depositar e preparar as drogas. Além disso, o denunciante disse que os suspeitos estavam ostentando armas de fogo, colocando medo nos moradores do bairro.

Após as informações, os militares foram ao local e no momento que o suspeito viu a viatura, correu e invadiu o quintal da casa. Durante a fuga, ele jogou dois frascos plásticos de duas porções de maconha. O suspeito não foi localizado.

Entretanto, quando os policiais viram que a porta da casa estava aberta, entraram e apreenderam duas sacolas com 10 porções maiores e um tablete grande de maconha, além de uma balança de precisão e 19 munições calibre .380. Ao lado da sacola, os policiais encontraram uma carteira de trabalho e um CPF.

Diante dos fatos, os materiais apreendidos foram entregues na 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi apresentado a autoridade policial.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.