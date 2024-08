Dia do Soldado: policiais militares visitam escola em Mimoso do Sul

Nesta segunda-feira (26), policiais militares do 1º pelotão da 15ª Cia Independente, visitaram o CEIM Casulo “Santa Terezinha do Menino Jesus”, no bairro Santa Terezinha, em Mimoso do Sul, para comemorar o Dia do Soldado (25 de agosto).

Vários alunos na faixa de 3 a 4 anos receberam com euforia os militares, após contato realizado pela diretora do estabelecimento de ensino, para comemorar o dia do soldado realizado pela equipe pedagógica. Os policiais fizeram algumas demonstrações, falando sobre a rotina policial e receberam dos alunos: brindes, cartas e desenhos, em forma de homenagem.

O momento foi de interação e descontração, trazendo proximidade entre a comunidade escolar e a Polícia Militar. A diretora da escola agradeceu a presença dos militares, o carinho e o cuidado com o corpo discente. Já os militares, expressaram imensa satisfação em participar do evento e ficaram gratos pelos desenhos e cartinhas recebidas.