Homem é agredido com golpe de barra de ferro na cabeça em Guaçuí

Um homem, de 31 anos, foi agredido com golpes de barra de ferro dentro de um bar na noite do último domingo (25), em frente à Praça João Acacinho, em Guaçuí.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou os suspeitos chegaram com duas mulheres em um veículo, pedindo para usar o banheiro. Nisso, ele foi acusado de estar mexer com as mulheres e, após um desentendimento, a vítima foi atingida com duas pancadas de barra de ferro na cabeça e caiu em seguida. Ele foi socorrido por populares para o Pronto Socorro do município.

Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. Segundo os médicos que o atenderam, a vítima teria um trauma no crânio.

Os policiais realizaram buscas na região, porém, os suspeitos e o veículo não foram localizados.