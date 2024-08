Diversão para cachorros: a importância da brincadeira para os pets

Uma das melhores experiências para um tutor, é poder ver o pet se divertindo e tendo seu comportamento natural como espécie. Ter um cachorro brincando feliz e saudável é extremamente importante e traz diversos benefícios para seu bem-estar. Por isso, a brincadeira para o pet é um momento importante do dia.

Leia também: Convívio com animais traz benefícios à saúde física e mental do tutor

Por isso, separamos aqui algumas dicas para você melhorar a diversão do seu cão!

Brincadeiras para os pets e sua importância

Antes de serem domesticados, os cães viviam para caçar, sobreviver e perpetuar sua espécie. Hoje, seus instintos de caça são bem mais fracos do que antigamente, mas isso não quer dizer que os pets não sintam prazer quando têm brinquedos para expressar esse comportamento natural. As brincadeiras para os pets são fundamentais!

Já notou como muitos cães adoram destruir seus brinquedos? Isso se explica justamente, pois nesse momento, o cachorro brincando está expressando seu comportamento natural, que seria de destroçar a caça. Portanto, quando seu pet estiver se divertindo ao morder um brinquedinho, não se zangue.

Mas lembre-se: supervisione a brincadeira, pois apesar de destruir, o cachorro não pode comer o brinquedo, já que isso pode causar engasgo e asfixia!

Se o seu pet está destruindo rapidamente a pelúcia que você oferece, aposte – ocasionalmente – em uma combinação de mordedor + pelúcia, assim, ele poderá dividir o foco da brincadeira.

Além do benefício de poder expressar seu comportamento natural, os brinquedos para cachorro também são positivos por vários motivos, como:

Entretém pets que ficam sozinhos em casa;

Auxiliam no bem-estar físico e mental;

Estimulam a movimentação dos músculos;

Ajudam na limpeza bucal.

Variedade de brinquedos para cachorro

Conforme os cães conquistaram espaço dentro das casas de seus tutores, os brinquedos – que antes eram ossos ou brinquedos de bebês – evoluíram, sendo que hoje é possível encontrar uma variedade de opções em diferentes tamanhos e materiais, além das múltiplas funções.

Os primeiros brinquedos para cachorro eram feitos de borracha e com apito interno, que hoje já sabemos que, apesar de serem a opção queridinha de muitos cães, não devem ser oferecidos sem supervisão.

Além de assustar alguns cães, o apito, se engolido, pode causar engasgos e asfixia, por isso, se oferecer esse tipo de brinquedo, tenha muito cuidado e sempre supervisione a brincadeira.

Brinquedos para cachorro: aposte em diferentes tipos

Hoje o que não falta são opções de brinquedos para cachorro. Por isso, sempre há uma nova forma de entreter o pet e descobrir o que ele gosta, fazendo com que ele não enjoe e mantenha uma rotina de exercícios físicos e mentais.

Há quem pense que o cachorro não goste de nenhum brinquedo, mas não é bem assim. Da mesma forma como nós, os cães têm suas preferências, e alguns brinquedos podem não ser tão interessantes. Portanto, a dica aqui é oferecer variadas opções até encontrar a que mais agrada o seu bichinho.

Além de oferecer diferentes opções de brinquedos, é muuuito importante que a apresentação do produto seja feita de forma divertida. Não basta apenas comprar uma pelúcia nova e jogar para o pet, é essencial instigar, criar brincadeiras criativas para o cão se interessar.

Portanto, as brincadeiras para os pets é algo extremamente importante, já que auxilia no desenvolvimento físico, social e cognitivo do cão, além de estar ligado ao seu instinto de caça. Além disso, vale destacar que cada tipo de brinquedo ajuda a estimular seus sentidos, o que é muito positivo.

Fonte: Petlove