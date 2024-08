Drogas e dinheiro são apreendidos com indivíduo em Cachoeiro

Na noite desta sexta-feira (2), por volta das 00h, a Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu dinheiro e drogas, durante patrulhamento na Av. Jones dos Santos Neves.

Segundo a Guarda Municipal, um senhor que estava no posto de gasolina, se identificou como sargento aposentado e, disse aos guardas, que estava em pose de um indivíduo, de 20 anos. Na mochila do suspeito foram encontrados seis pedras de crack, um cachimbo e R$ 122,00, em espécie.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido até a 7° Delegacia Regional, para ser apresentado as autoridades policiais.

