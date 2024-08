Dupla é flagrada furtando tampa de bueiro em Cachoeiro

Na manhã desta sexta-feira (9), duas pessoas foram flagradas furtando a tampa de um bueiro na Rua Arthur Bernardes, no bairro Basiléia, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Guarda Municipal, durante o patrulhamento preventivo, os guardas receberam um chamado do Ciodes 190, informando que duas pessoas estavam transportando a tampa de um bueiro de ferro enrolada no cobertor.

Imediatamente, a equipe foi ao bairro e, após os guardas darem voz de parada aos suspeitos, eles fugiram, deixando a tampa do bueiro para trás. Nisso, os guardas colocaram a tampa na viatura e levaram para o Setor de Obras da Prefeitura de Cachoeiro, ficando aos cuidados do gerente. Os suspeitos não foram localizados.

