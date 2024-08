“Ele saía de manhã e voltava à tarde”, diz filho de taxista de Alegre

O taxista Jamiro Alberto da Silva, de 77 anos, está desaparecido desde a tarde da última terça-feira (27), após realizar uma corrida de Alegre para Cachoeiro de Itapemirim.

O filho Jamilson contou que estava em casa quando ficou sabendo do desaparecimento do pai. “Nós estávamos em casa e ficamos sabendo do desaparecimento do meu pai. A informação que chegou pra gente é que um casal havia rapitado ele. Após isso, fomos até a delegacia e registramos um boletim de ocorrência. Ele saía de manhã para trabalhar e voltava à tarde”, contou.

Sobre o caso, a Polícia Civil informou, em nota, que o fato segue sob investigação por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alegre e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada.

“A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas”, finaliza a nota.