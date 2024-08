Eleições em Itapemirim: veja quais são os candidatos mais ricos

Quem são os candidatos mais ricos das eleições? O AQUINOTICIAS.COM foi em busca dessa reposta e fez um levantamento a partir dos dados dos candidatos a prefeito lançados no site do Tribunal Superior Eleitoral.

A série começou pela cidade de Itapemirim, no litoral sul do Espírito Santo. De acordo com o levantamento, esses são os patrimônios declarados pelos candidatos:

JULIANA FELIX CARDOSO – R$ 500.000,00

JOCIEL DE SOUZA MOTA – R$ 446.029,37

MARCOS VINICIUS DE SOUZA VIANA – R$ 400.000,00

GENESIS ALVES BECHARA – R$ 410.000,00

PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA – R$ 380.000,00

ANTONIO DA ROCHA SALES – R$ 302.000,00

ERNANE SILVA – R$ 230.000,00

JÉSUS GOMES DE SOUZA – R$ 148.000,00

JOAO BECHARA NETTO – R$ 65.000,00

CLAUDIA CARVALHO DE OLIVEIRA – R$ 37.101,00

THIAGO PECANHA LOPES R$ (não declarou)

SUELY DE ANDRADE DA SILVA LIMA R$ (não declarou)

WILLIAN SEZANOCK GOMES DA SILVA R$ (não declarou)

ZITHMAN GOMES LEAL FILHO R$ (não declarou)