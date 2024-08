Eleições em Itapemirim: conheça os 7 candidatos a prefeito e vice

A Justiça Eleitoral deu a largada para a campanha para as eleições municipais que serão realizadas no dia 6 de outubro. A partir desta sexta-feira (16), os candidatos a prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras estão autorizados a pedirem votos, bem como divulgar os respectivos números de urna.

No município de Itapemirim sete postulantes à prefeitura registraram candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O AQUINOTÍCIAS.COM listou um perfil, por ordem alfabética, de cada chapa majoritária, bem como os patrimônios declarado por cada candidato.

Federação PSOL REDE(PSOL/REDE)

A federação registrou como candidata a prefeita CLAUDIA CARVALHO DE OLIVEIRA. Nasceu em 24/11/1984. Declara ser de cor parda e estado civil divorciada. Segundo dados do TSE, ela tem o ensino médio completo e ocupação como artesã. Tem patrimônio estimado em R$ 37.101,00.

A chapa da federação terá como candidato a vice-prefeito JÉSUS GOMES DE SOUZA. Ele nasceu em 09/08/1986 e declara estado civil casado. Tem nível superior completo e ocupação como professor do ensino fundamental. Tem patrimônio estimado em R$ 148.000,00.

União para desenvolver Itapemirim (PRD / MOBILIZA / UNIÃO)

A coligação registrou como candidato a prefeito o nome de ANTONIO DA ROCHA SALES. Ele nasceu em 03/07/1966 e tem estado civil casado.

O grau de instrução é nível superior completo e, atualmente, ocupa-se como prefeito da cidade de Itapemirim. Segundo o TSE, ele declara-se ser de cor branca.

Tem patrimônio estimado em R$ 302.000,00

A chapa tem como candidato a vice-prefeito ERNANE SILVA, nascido em 08/08/1974. Ao TSE, declara-se ser de cor parda e estado civil casado.

Possui nível superior completo e tem como ocupação policial militar.

Tem patrimônio estimado em R$ 230.000,00

Juntos para reconstruir (PSB / PP / PSD)

A coligação registrou THIAGO PECANHA LOPES como candidato a prefeito. Ele nasceu em 03/07/1986, é casado e declara-se de cor branca.

Possui ensino superior completo e tem como ocupação a profissão de médico.

Patrimônio estimado: não há bens a declarar.

Como vice-prefeita, a coligação registoru SUELY DE ANDRADE DA SILVA LIMA, nascida em 02/03/1975. É casada e declara-se, segundo o TSE, como sendo da raça branca.

Informa ainda “outros” como ocupação e grau de instrução “lê e escreve”.

Patrimônio estimado: não há bens a declarar

Por um Itapemirim genial (PDT / MDB)

A coligação registrou como candidato a prefeito GENESIS ALVES BECHARA, nascido em 22/03/1989. Ele declara-se solteiro e de raça branca.

Tem nível superior completo e atua como odontólogo.

Patrimônio estimado: R$ 410.000,00

JOCIEL DE SOUZA MOTA foi registrado como vice-prefeito. Nascido em 26/01/1964, ele é casado e declara-se de raça branca.

Possui ensino fundamental incompleto e trabalha como pescador.

Patrimônio estimado: R$ 446.029,37

Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)

JOAO BECHARA NETTO foi registrado pela federação como candidato a prefeito. Ele nasceu em 06/09/1986.

Declara-se ser casado e de raça parda. Possui nível superior completo e ocupa-se como vereador.

Patrimônio estimado: R$ 65.000,00

Como vice-prefeita, a federação registrou JULIANA FELIX CARDOSO, nascida em 29/11/1986.

Ela é casada e declara-se de raça parda. Possui ensino médio completo e informou como ocupação no cadastro do TSE a opção outros.

Patrimônio estimado: R$ 500.000,00

Avançando por Itapemirim (REPUBLICANOS / AVANTE)

A coligação registrou como candidato a prefeito PAULO SÉRGIO DE TOLEDO COSTA, nascido em 19/02/1969.

Declara-se da raça preta e estado civil casado. Possui nível superior completo e ocupa-se como vereador.

Patrimônio estimado: R$ 380.000,00

WILLIAN SEZANOCK GOMES DA SILVA foi escolhido para compor como vice-prefeito na chapa majoritária. Ele nasceu em 12/03/1988 e declara-se de cor parda.

O seu estado civil é casado e declarou no sistema do TSE como ocupação a opção outros.

Patrimônio estimado: Não há bens a declarar

Partido Liberal: PL

A coligação registrou MARCOS VINICIUS DE SOUZA VIANA como candidato a prefeito na chapa majoritária. Ele nasceu em 12/02/1979 e declara-se casado.

De acordo com dados do TSE, ele ainda informa ser da raça branca, com nível superior completo e tem como ocupação a profissão de administrador.

Patrimônio estimado: R$ 400.000,00

ZITHMAN GOMES LEAL FILHO foi escolhido como vice-prefeito na chapa majoritária. Nascido em 05/11/1959, ele declara-se ser da raça branca e casado.

Possui nível superior completo e trabalha como pecuarista.

Patrimônio estimado: Não há bens a declarar