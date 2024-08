Eleições em Mimoso: veja quem são os candidatos a prefeito e vice

A Justiça Eleitoral deu a largada para a campanha para as eleições municipais que serão realizadas no dia 6 de outubro.

Os candidatos a prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras estão autorizados a pedirem votos, bem como divulgar os respectivos números de urna.

No município de Mimoso do Sul dois postulantes à prefeitura registraram candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O AQUINOTÍCIAS.COM listou um perfil, por ordem alfabética, de cada chapa majoritária, bem como os patrimônios declarado por cada candidato:

A Força do Novo Tem que Continuar (PP / MDB / PSB / REPUBLICANOS)

PETER NOGUEIRA DA COSTA foi escolhido pela coligação para encabeçar a chapa majoritária como candidato a prefeito.

Nascido em 11/04/1990, declara ser da cor parda e solteiro.

Possui nível superior completo e ocupa-se como prefeito.

Patrimônio estimado: R$ 580.366,92

A coligação escolheu PAULO RENATO BARROS para candidato a vice-prefeito na chapa do Peter.

Ele nasceu em 05/10/1980 e declara ser de cor parda. Os dados do TSE ainda informam o seu estado civil como casado e grau de instrução como ensino médio completo.

Tem como ocupação a opção “outros”.

Patrimônio estimado: R$ 5.000,00

Juntos por Mimoso (Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT)

A coligação escolheu DERMEVAL CESAR RIBEIRO como candidato a prefeito.

Ele nasceu em 12/10/1954, declara ser da cor preta e viúvo.

Possui nível superior completo e ocupa-se como advogado.

Patrimônio estimado: R$ 1.344.856,31

EVALDO MAZZA foi escolhido para compor a chapa majoritária como canidato a vice-prefeito ao lado de Vaval.

Nascido em 21/10/1965, ele declara ser da cor branca e casado.

Possui nível fundamental incompleto e ocupa-se como agricultor.

Patrimônio estimado: