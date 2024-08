Eleições em Cachoeiro: conheça os 5 candidatos a prefeito e vice

A Justiça Eleitoral deu a largada para a campanha para as eleições municipais que serão realizadas no dia 6 de outubro.

Os candidatos a prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras estão autorizados a pedirem votos, bem como divulgar os respectivos números de urna.

No município de Cachoeiro, cinco postulantes à prefeitura registraram candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O AQUINOTÍCIAS.COM listou um perfil, por ordem alfabética, de cada chapa majoritária, bem como os patrimônios declarado por cada candidato.

A coligação escolheu como candidato a prefeito o CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS. Ele nasceu em 20/07/1960 e declara-se da cor parda.

De acordo com dados do TSE, ele tem nível superior completo, é casado e atualmente é servidor público civil aposentado.

Patrimônio estimado: R$ 344.089,57

MARLENE DE SOUZA CESAR foi escolhida para ser a vice-prefeita na chapa de Casteglione. Nascida em 22/09/1953, declara-se de cor branca.

Segundo dados do TSE, o seu estado civil é divorciada. Ela tem nível superior completo e é servidora pública civil aposentada .

Patrimônio estimado: Não há bens a declarar

DIEGO LIBARDI foi o nome escolhido pela coligação para encabeçar a chapa majoritária como candidato a prefeito. Ele nasceu em 29/08/1983, é casado e declara-se ser de cor branca.

Possui nível superior completo e atua como advogado.

Patrimônio estimado: Não há bens a declarar

RAFAELA DIAS DONADELI RESENDE nasceu em 29/11/1989 e declara ser de cor branca.

Ela foi escolhida pela coligação para ser vice-prefeita na chapa de Diego Libardi.

De acordo com dados do TSE, ela possui nível superior completo, é casada e atua como nutricionista.

Patrimônio estimado: Não há bens a declarar

A coligação escolheu o THEODORICO DE ASSIS FERRAÇO como candidato a prefeito. Ele nasceu em 28/11/1937 e declara ser da cor branca.

Dados do TSE informam o seu estado civil como viúvo. Possui nível superior completo e ocupa-se com deputado estadual.

Patrimônio estimado: R$ 4.693.522,71

JOSÉ CARLOS CORRÊA CARDOSO JÚNIOR nasceu em 06/11/1996. Ele foi escolhido para ser vice-prefeito na chapa de Ferraço.

Declara ser de cor branca e solteiro. Possui nível superior completo e ocupa-se como vereador.

Patrimônio estimado: R$ 303.000,00

LEONARDO CLEITON CAMARGO foi escolhido pelo partido para ser o candidato a prefeito.

Ele nasceu em 08/12/1990, é casado e declara ser da cor branca. Possui encino médio completo e ocupa-se como vereador.

Patrimônio estimado: R$ 190.000,00

Para compor como vice-prefeito ao lado de Léo, o partido escolheu CARLOS MAGNO TRINDADE DA SILVA.

Nascido em 27/01/1979, ele declara ser da cor branca e casado.

Possui ensino médio completo e ocupa-se como representante comercial.

Patrimônio estimado: R$ 60.493,00

A coligação escolheu LORENA VASQUES SILVEIRA para encabeçar a chapa majoritária como prefeita.

Nascida em 20/09/1988, ela declara ser da cor branca e solteira.

Possui nível superior completo e ocupa-se como advogada.

Patrimônio estimado: R$ 62.000,00

ALEXON SOARES CIPRIANO foi escolhido para ser vice-prefeito na chapa da Lorena.

Nascido em 06/09/1977, ele declara ser da cor parda e casado.

Possui nível superior completo e ocupa-se como servidor público municipal.

Patrimônio estimado: Não há bens a declarar

