VÍDEO | Bolsonaro encerra discurso às pressas após “ataque inesperado”

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) precisou sair de uma agenda no Rio Grande do Norte às pressas após um ataque inesperado enquanto discursava para uma multidão na cidade de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal.

Bolsonaro estava em cima de um trio elétrico quando um enxame de abelhas o atacou. Ele ainda tentou seguir falando para os apoiadores, mas diante da quantidade de abelhas ele precisou encerrar o discurso e sair às pressas do local.

O ex-presidente prosseguiu com a agenda no Estado. De lá, Bolsonaro seguiu para Fortaleza, onde tem agenda confirmada neste sábado (17).

