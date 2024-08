Energia solar pode ficar mais acessível no Espírito Santo

A energia solar pode ficar mais acessível para pessoas que moram no Espírito Santo, caso um projeto que tramita na Assembleia Legislativa seja aprovado .

De acordo com o Projeto de Lei (PL) 127/2024, pessoas físicas de baixa renda e microempreendedores individuais (MEIs) poderão ter acesso a linha de crédito especial para a implantação de energia solar.

O benefício é proposto pelo deputado Alexandre Xambinho (Podemos). A medida prevê que o financiamento seja concedido às pessoas físicas e jurídicas após análise de crédito pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

A linha de crédito especial será destinada para o financiamento de todo o projeto de implantação do sistema de geração de energia fotovoltaica, visando socorrer esse segmento econômico.

A proposta para tornar a energia solar mais acessível será analisada pelas comissões de Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Finanças, antes de ser enviada para a votação em plenário.

