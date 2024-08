Obras de pavimentação avançam em cidades do Espírito Santo

Diversas obras de pavimentação estão sendo realizadas no Espírito Santo. E o governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), autorizou, nesta quinta-feira (22), o início de mais uma, que faz parte do Programa Caminhos do Campo, no trecho Distrito 25 de julho x Comunidade de 15 de agosto, no município de Santa Teresa.

Com investimento de R$ 8,7 milhões, a intervenção contempla um trecho de 5,57 quilômetros de extensão. Além da pavimentação, as obras contemplam drenagem e sinalização da via.

“Estamos com mais de 300 quilômetros de calçamento rural em todo o Estado. Juntos, realizamos o sonho de quem mora nessas comunidades e desejava sair da poeira e do barro. Atendendo bem os moradores, os turistas também serão contemplados. Não fazemos somente investimento nas sedes dos municípios, mas em todas as comunidades. Santa Teresa é um local tão bom para se viver, se visitar e levar mais infraestrutura é motivo de alegria para nós. Isso é resultado de um estado organizado que nos permite fazer esses investimentos”, disse Casagrande.

As obras de infraestrutura rural visam adequar e revestir as estradas rurais, proporcionando melhor trafegabilidade e garantindo mais segurança no ir e vir das pessoas. Santa Teresa é uma cidade conhecida pela sua cultura marcante, patrimônio ambiental e cultural preservado, clima de montanha, gastronomia e vocação rural. Aproximadamente 46% da população do município está ocupada em atividades agropecuárias.

A realização da intervenção vai proporcionar melhor trafegabilidade, facilitando o escoamento da produção, incentivando o desenvolvimento do agroturismo e aumento o número de propriedades aptas para esse segmento, incrementando o fluxo de turistas no meio rural, garantindo a geração de emprego e renda às famílias do campo.

“A pavimentação dessa estrada rural representa muito mais do que apenas a melhoria da infraestrutura. Os produtores poderão escoar sua produção com maior segurança e rapidez, o agroturismo, que já é uma atividade promissora nessa região, receberá um impulso ainda maior e as obras vão garantir para a população acesso mais fácil a serviços essenciais como saúde, educação e transporte público”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.