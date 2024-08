Enfermeiro é encontrado morto dentro de veículo em Alegre

Um enfermeiro de 42 anos foi encontrado morto dentro de seu veículo na madrugada desta quinta-feira (29), ao lado do Pronto Socorro, em Alegre. O motivo da morte ainda não foi esclarecido.

O secretário de Saúde do município informou à Polícia Militar que o enfermeiro estava de serviço durante a madrugada no Pronto Socorro. Por volta das 4h, os funcionários perceberam que ele não estava mais no local.

Os colegas de trabalho começaram as buscas pelo enfermeiro e logo em seguida, ela foi encontrado dentro de seu veículo, sem sinais vitais. Os profissionais ainda tentaram reanimá-lo, porém não tiveram êxito.

Alguns medicamentos, de acesso restrito do Pronto Socorro, foram localizados dentro do veículo. O material apreendido e encaminhado à perícia da Polícia Civil, que esteve no local realizando os procedimentos.

O corpo do enfermeiro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. A morte será investigada pela Polícia Civil do município, que informou que aguarda esclarecer os fatos após o laudo da perícia.