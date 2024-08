Jovem é detido e mais de R$ 4 mil reais apreendido em Cachoeiro

Policiais militares detiveram um jovem de 21 anos e apreenderam R$ 4.902,00 e drogas dentro de uma casa no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe ocupou uma área de pasto, enquanto outros militares ficou em um ponto conhecido pela venda de drogas. Após certo tempo de observação, os policiais viram um indivíduo com um radiocomunicador. Os militares repassaram a localização do suspeito e assim que o suspeito viu as viaturas, fugiu e jogou uma sacola com drogas e um radiocomunicador em uma casa, ao lado de uma igreja.

O supeito continuou correndo sentido ao pasto no final do bairro, onde havia outros policiais. Eles viram o momento em que o suspeito entrou em um beco, sendo realizado um cerco em volta de uma casa onde ele havia entrado.

Ao entrar no imóvel, o suspeito foi localizado e apreendidos 11 buchas de maconha, nove pedras de crack, 136 pinos de cocaína, sendo 17 pinos pequenos e 119 grandes, além de R$ 300,00 em espécie.

Mais drogas apreendidas no bairro Independência

Além disso, as equipes receberam a informação de que o suspeito estaria, também, realizando o tráfico de uma substância conhecida como pak (semelhante à haxixe), armazenado na casa dele no bairro Independência, em Cachoeiro.

Os policiais foram ao imóvel e dentro, apreenderam 90 gramas e 36 unidades de pak, uma tesoura, uma balança de precisão, duas bases de carregamento para radiocomunicador e a quantia de R$4.902,00 em espécie.

O indivíduo foi encaminhado para a 7ª Delegacia Regional, onde também foi entregue o material apreendido.