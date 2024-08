Ensino fundamental: Espírito Santo tem a melhor educação do Brasil

Segundo os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) divulgados recentemente pelo Ministério da Educação, o estado do Espírito Santo é o líder no Brasil, tendo a melhor educação do Ensino Médio em 2023.

O governador Casagrande anunciou a notícia em suas redes sociais junto com o secretário de Educação do Espírito Santo. Além disso, o Estado garantiu a quinta posição no Ensino Fundamental 1, e a terceira no Ensino Fundamental 2, consolidando-se como uma referência nacional.

O secretário de Educação do Espírito Santo e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), Vitor de Angelo, comentou sobre a importância desse resultado. Ele destacou que, mesmo após as dificuldades enfrentadas, o Estado conseguiu retomar e superar os indicadores de 2019, com o apoio fundamental dos municípios no Ensino Fundamental.

Além disso, o governador também expressou sua gratidão a todos os profissionais da educação e aos municípios capixabas pela parceria que tornou esse resultado possível. Ele enfatizou que o desempenho reflete o empenho dos educadores.

Ideb

É importante lembrar que o Ideb, criado em 2007, é um indicador que combina o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações para medir a qualidade da educação. Calculado a partir dos dados de aprovação escolar e das avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Ideb é essencial para traçar metas educacionais e guiar políticas públicas voltadas para a melhoria do ensino.

Por fim, o índice, que varia de 0 a 10, busca equilibrar o fluxo escolar e a aprendizagem, garantindo que ambos os aspectos sejam considerados na avaliação do sistema educacional. A meta estabelecida para o Ideb em 2022 era atingir a média 6, comparável aos padrões de qualidade dos países desenvolvidos, objetivo que o Espírito Santo se aproxima de alcançar com sua posição de liderança.