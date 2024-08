Leilão no ES começa nesta quarta (14) com grande novidade; confira

O segundo leilão de viaturas da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) terá início nesta quarta-feira (14) com uma grande novidade: além de carros que estarão disponíveis para arremate, o leilão ofertará oito motos.

O leilão será exclusivamente eletrônico e conduzido pelo leiloeiro público oficial Marcus Allain de Oliveira Barbosa, inscrito sob o nº 081/2021 na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (Jucees), selecionado por meio de um processo de credenciamento promovido pelo Governo do Estado.

Quantos veículos serão ofertados?

Ao todo, serão leiloados 64 veículos, dos quais 56 são carros e oito são motos. Os veículos disponíveis incluem tanto viaturas caracterizadas, que foram descaracterizadas para o leilão, quanto viaturas descaracterizadas, incluindo motos usadas em investigações policiais e serviços administrativos.

“Os valores iniciais dos lances para os carros variam entre R$ 7 mil (Fiat Palio) e R$ 25 mil (Ford Ranger), enquanto as motos têm lances iniciais entre R$ 3 mil (Honda XRE 250 Tornado) e R$ 11 mil (Yamaha XT 660R). Os modelos disponíveis incluem Fiat Palio, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Ecosport, Ford Courier, Renault Logan, Citroën Aircross, Ford Ranger, além de motocicletas Honda e Yamaha”, afirmou o presidente da Comissão Permanente de Credenciamento e Leilão de Veículos da Polícia Civil do Espírito Santo, delegado Érico de Almeida Mangaravite.

Como participar?

Para participar do leilão on-line, o usuário deve se cadastrar exclusivamente no site www.maleiloesro.com.br, com antecedência mínima de 24 horas da data de encerramento dos lances.