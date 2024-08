Equipes capixabas estreiam com vitória no Jubs Praia, no Rio de Janeiro

As equipes capixabas iniciaram, nesta terça-feira (20), suas participações na edição de praia dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs Praia), com 100% de aproveitamento. Ao todo, foram quatro jogos e quatro vitórias na competição, que acontece na praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, e reúne estudantes universitários de todo o Brasil.

Dispostos a comprovar todo o favoritismo que tinham na estreia, as equipes do vôlei de praia, todas representadas por alunos da Multivix, não deram chance aos adversários e venceram todos os jogos por 2 sets a 0.

No feminino, a dupla Karen e Maria Luiza venceu a equipe da Uninassau (AL). No masculino, Matheus Oliveira e Vinicius Ahnert venceram a dupla da UFSM (RS). No quarteto misto, a vitória foi contra a equipe da Universidade Federal do Piauí (UFPI).

“É minha primeira vez disputando o campeonato universitário e estou bem feliz. Acho que fizemos um bom jogo, pois conseguimos controlar a partida desde o início. Agora é continuar focado para conseguir o principal objetivo que é a medalha de ouro”, disse Vinicius Ahnert.

Jubs Praia: Beach soccer

A última vitória capixaba nas areias cariocas nesta terça-feira (20) veio com a equipe feminina de beach soccer. Em um jogo muito movimentado e bem disputado, as meninas da Multivix venceram o time da Unit (SE), por 3 a 2.