ES conquista bronze por equipes no Campeonato Brasileiro de Judô

O Espírito Santo conquistou o terceiro lugar por equipes no Campeonato Brasileiro de Judô nesse fim de semana. Os judocas capixabas venceram a delegação do Paraná e trouxeram a medalha de bronze para casa. A competição aconteceu na Arena de Esportes da Bahia, em Lauro de Freitas.

Da delegação, Wenna de Almeida Rodrigues, Heitor Bernabé, Victor Gabriel Araujo, Harthur O. Lima, Isaac Silva, Israel Fagundes e os staffs Felix Gomes Martins e Rodrigo de Oliveira Marmore viajaram com apoio do programa Voe Atleta. O judoca Marcello Medeiros, que é contemplado pelo Bolsa Atleta, também disputou o torneio. Ambos os programas são desenvolvidos pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Nas primeiras disputas no Campeonato Brasileiro de Judô, os capixabas enfrentaram judocas dos estados da Paraíba e de Segipe e, levaram a melhor. Na semifinal, lutaram contra os atletas de São Paulo, mas foram superados.

Na disputa pelo bronze, o confronto foi contra o Paraná e seguiu até o sorteio para a luta desempate. Os capixabas estavam em desvantagem no placar (3×2), mas buscaram o empate, de virada, com o waza-ari e ippon de Heitor Bernabé (+90kg).

No sorteio, Juliana Oliveira (70kg) voltou novamente ao tatame e venceu Daniela Yokoyama por ippon, garantindo a medalha de bronze da equipe.

O estado de São Paulo ficou em primeiro lugar, seguido do Rio Grande do Sul, que ficou em segundo lugar. Ao todo, a competição recebeu a participação de cerca de 350 atletas.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.