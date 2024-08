ES participa da ação nacional de identificação de pessoas desaparecidas

A Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, está participando da Mobilização Nacional de Identificação de Pessoas Desaparecidas, e a primeira etapa será a Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas.

A ação tem o objetivo de ampliar o banco de dados genéticos nacional para auxiliar na identificação de pessoas desaparecidas e colaborar com a resolução de casos.

Podem participar quem possui um familiar desaparecido e ainda não realizou a coleta de DNA, procure um dos nossos pontos de coleta durante a campanha, que acontecerá entre os dias 27, 28 e 29 de agosto, nos seguintes locais e horários:

Quem pode doar?

Familiares de pessoas desaparecidas, preferencialmente em primeiro grau (pai, mãe, filhos, irmãos).

O que levar no dia da coleta:

Documento de identificação com foto.

Informações sobre o Boletim de Ocorrência do desaparecimento (número, estado de registro e delegacia).

Informações importantes

A coleta de DNA é rápida, indolor e feita por meio de um cotonete passado na parte interna da bochecha.

O material genético coletado será comparado com o banco de dados nacional, aumentando as chances de encontrar seu familiar.

Participe da campanha e ajude a trazer de volta quem você ama!

Para mais informações, entre em contato com o Laboratório de DNA Forense da PCIES pelo telefone (27) 3198-6073.

Coleta em Vitória – Dias 27, 28 e 29/08

Auditório Hermógenes Lima Fonseca da Assembleia Legislativa de Espírito Santo – ALES:

Av. Américo Buaiz, 205 – Enseada do Suá, Vitória – ES.

Contato: (27) 3198-6072 – laboratorio.dna@pci.es.gov.br

Coleta em Cachoeiro de Itapemirim – Dia 28/08

Sede da Polícia Científica em Cachoeiro de Itapemirim:

Rua Mário Romaneli, 10, Bairro Gilberto Machado, Cachoeiro de Itapemirim.

Contato: (28) 3526-1740 – criminalistica.cachoeiro@pci.es.gov.br

Coleta em Colatina – Dia 28/08

Serviço Médico Legal (SML) de Colatina:

Rua Jordana Sara da Silva, 601, José de Anchieta, Colatina/ES.

Contato: (27) 3198-8127 – medicinalegal.colatina@pci.es.gov.br

Coleta em Linhares – Dia 28/08

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares:

Av. São Mateus, 640, Aviso, Linhares.

Contato: (27) 3198-8172 – medicinalegal.linhares@pci.es.gov.br

Após a campanha:

As coletas continuarão sendo realizadas em caráter permanente nos seguintes locais:

Vitória:

Laboratório de DNA Forense: Chefatura de Polícia Civil – Av. Nossa Sra. da Penha, 2.290 – Santa Luiza/ES. Contato: (27) 3198-6072 ou 3198-6073

Instituto Médico Legal (IML): R. José Farias, s/nº – Santa Luíza, Vitória/ES. Contato: (27) 3225-8260 (somente WhatsApp)

Cachoeiro de Itapemirim:

Serviço Médico-Legal (SML): Rua Deodoro da Fonseca, 2, Independência, Cachoeiro de Itapemirim/ES. Contato: (28) 3526-1732

Colatina:

Serviço Médico-Legal (SML): Rua Jordana Sara da Silva, 601, José de Anchieta, Colatina/ES. Contato: (27) 3198-8127

Linhares:

Serviço Médico-Legal (SML): Av. São Mateus, 640, Aviso, Linhares/ES. Contato: (27) 3198-8172