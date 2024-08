Escola de Jerônimo Monteiro realiza II Simpósio de Equidade Racial

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Jerônimo Monteiro, localizada no município de Jerônimo Monteiro, no Caparaó, realizou, na última sexta-feira (16), o II Simpósio de Equidade Racial, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Jerônimo Monteiro (SEME) e escolas municipais. O Simpósio teve como tema central a importância do ensino da História e da Cultura Afro-brasileira e Indígena nas escolas de todo o Brasil.

A iniciativa foi baseada na Lei 10.639, que torna obrigatório o estudo da contribuição de povos indígenas e afro-brasileiros para a formação da sociedade brasileira, bem como a valorização de suas tradições, manifestações culturais, religiosas e sociais, além do combate ao racismo e à discriminação, promovendo o respeito e a igualdade.

Leia Também: Após ameaça de ataque, moradores pedem mais segurança em creche de Alegre

O evento contou com estandes montados pela Escola Jerônimo Monteiro e pelas demais escolas do município, destacando a contribuição das etnias africanas e indígenas para a sociedade, bem como a temática da tecnologia, evidenciando os projetos que têm sido realizados nessas instituições. Além disso, o evento também foi marcado pela celebração do Dia D + Tecnologia nas Escolas, uma iniciativa da Secretaria da Educação (Sedu), com o objetivo de promover a cultura digital dentro das instituições educacionais.

“Esse evento foi realizado com o intuito de promover a discussão e a sensibilização sobre a equidade, sendo uma oportunidade ímpar para nossos adolescentes e jovens aprofundarem seus conhecimentos e se engajarem em discussões essenciais para a construção de uma sociedade mais justa”, afirmou a professora de História Giselli Thomaz Reis Scarpe.